HOME NEWS NASIONAL

Tancap Gas! Ganjar-Mahfud MD Siap Jadi Mentor Anak Muda

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:17 WIB
Tancap Gas! Ganjar-Mahfud MD Siap Jadi Mentor Anak Muda
Ganjar Pranowo siap jadi mentor bagi anak muda (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD langsung tancap gas pascaresmi berpasangan sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024.

Pasca ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres, keduanya pun langsung menemui ratusan anak muda untuk menyerap aspirasi demi pembangunan generasi bangsa ke depan.

Dalam acara dialog bersama kalangan milenial dan generasi z di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Barat, Rabu 18 Oktober 2023 itu, Ganjar ditantang menjadi mentor politik bagi anak muda.

Stela, salah satu anak muda yang hadir menyampaikan ketertarikannya untuk menerjuni dunia politik setelah mendapat suntikan semangat dari Ganjar. Namun, ia pun tetap memastikan apa yang akan dilakukan Ganjar untuk pendampingan.

"Tadi saya dengar Bapak ingin melamar anak muda. Bagaimana cara Bapak melamar kami, mau dibawa ke mana, dan apa yang akan meyakinkan kami menerima lamaran Bapak," kata Stela.

Mendengar itu, politikus berambut putih itu langsung memanggil Aryo Seno Baskoro, politikus muda asal Jawa Timur untuk menceritakan pengalamannya di dunia politik. Saat ini, Seno maju menjadi calon anggota legislatif dari Dapil III Surabaya.

"Saya punya contoh. Saya menemukan Seno, ini anak punya semangat. Ini bisa diceritakan. Saat itu saya suruh dia mengkritik para caleg. Saya katakan, kalau kamu tertarik terjun di dunia politik kamu harus punya mentor. Dan, mentormu adalah saya," ujar Ganjar.

Halaman:
1 2
      
