Daftar ke KPU, Ganjar-Mahfud Akan Naik Mobil Dinas Soekarno, Cadillac Fleetwood 75 Limosin

JAKARTA - Pasangan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden (Capres/Cawapres) 2024 dari PDIP, Perindo, PPP dan Hanura yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD dikabarkan bakal menggunakan mobil dinas terakhir era Kepresidenan Soekarno untuk mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat pada Kamis (19/10/2023).

Pantauan MNC Portal Indonesia di Halaman Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat sudah terparkir satu unit mobil Cadillac Fleetwood 75 Limosin yang merupakan kendaraan dinas terakhir era kepresidenan Soekarno.

Dikabarkan mobil dengan pelat nomor B 2847 STQ jenis sedan limosin berwarna hitam lengkap dengan bendera merah putih telah terparkir dan akan digunakan pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Meski dipasangi cone oranye dan dikelilingi pembatas berwarna kuning hitam sejumlah simpatisan yang telah hadir terlihat berswafoto berlatar mobil dengan ukuran mencapai 6.205 mm itu.

Berdasarkan data yang dihimpun mobil yang akan digunakan Ganjar-Mahfud diproduksi sebagai salah satu unit seri Presidential dalam jumlah terbatas. Mesin yang digunakan merupakan tipe V8 berkapasitas 6.700 cc dengan kekuatan tenaga maksimal mencapai kisaran 340 hp bertransmisi otomatis.

Sementara itu, terlihat sejumlah simpatisan yang akan mengawal Ganjar-Mahfud mendaftar ke KPU sudah memenuhi Jalan Pengangsaan. Terlihat petugas kepolisian berjaga dan mengatur lalu lintas yang terpantau ramai lancar cenderung tersendat itu.