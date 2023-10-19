Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sempat Dukung AMIN, Tokoh Besar Madura Beralih ke Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:36 WIB
Sempat Dukung AMIN, Tokoh Besar Madura Beralih ke Ganjar Pranowo-Mahfud MD
Ketua Ikama, H Rawi (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Ikatan Keluarga Madura (Ikama) memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. 

Ketua Ikama, H Rawi mengatakan deklarasi Ganjar-Mahfud adalah kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Sebab, pasangan capres-cawapres yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo itu menjadi kekuatan yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sebelumnya, pihaknya sempat mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD selaku calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024, semoga selalu mendapat lindungan dari Allah SWT untuk mengabdi kepada bangsa dan negara khususnya rakyat Indonesia," ujarnya, Rabu (18/10/2023).

Ia bahkan menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama (NU) kultural untuk mendukung dan mendoakan Ganjar-Mahfud agar terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024.

"Dan kepada warga NU kultural, yang ada di desa, musola, di madrasah, baik itu pekerja, buruh, tani di dalam negeri maupun luar negeri mari bersama-sama berdoa dan mengantarkan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden," serunya.

Rawi berharap, pasangan Ganjar-Mahfud diberi kekuatan dalam menempuh perjuangan untuk kemenangan Indonesia. "Mudah-mudahan ikhtiar ini mendapat ridho Allah SWT," tandasnya.

