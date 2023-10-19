Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aparat Gabungan Berhasil Selamatkan 21 Warga dari Pembantaian KST Papua

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:45 WIB
Aparat Gabungan Berhasil Selamatkan 21 Warga dari Pembantaian KST Papua
Aparat gabungan selamatkan warga dari pembantaian KST Papua (Foto : Puspen TNI)
A
A
A

 

JAKARTA - Aksi Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua yang brutal dan sadis kembali terjadi di Kali Ei Kabupaten Yahukimo. Pasca kejadian pembantaian tujuh masyarakat meninggal dunia dan sebelas orang luka, Tim Gabungan yang dipimpin Mayor HR dari Satgas Yonif 7 Marinir dan Kodim 1715/YHK di bawah kendali Dansatgas Yonmar 7, melakukan pengejaran dan penyisiran serta berhasil mengevakuasi 21 warga yang ada di Kali Ei Kab Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu 18 Oktober 2023.

Sebelumnya diberitakan, pada Senin 16 Oktober 30 orang KST Papua menyerang area penambangan emas illegal yang ada di Kali Ei, Kampung Mosom Duba, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tujuh warga yang merupakan pendulang emas tewas dibunuh, dan warga masyarakat lainnya berupaya menyelamatkan diri.

KST Papua pimpinan Asbak Koranue, bagian dari kelompok Egianus Kogoya. Senjata mereka 1 senapan SS1 V2, panah, dan parang. Selain membunuh, KST juga membakar 3 ekskavator, 2 truk, dan Kamp pendulangan.

Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menyatakan pasca kejadian pembantaian oleh KST tersebut, personel gabungan yang dipimpin Mayor HR, baik dari unsur TNI dan jajaran Polri langsung berangkat menuju wilayah Kali Ei.

Setibanya di Pos Brimob Kali Kolop, Tim Gabungan TNI-Polri melaksanakan koordinasi tentang situasi dan kondisi di wilayah Kali Ei.

"Tim Gabungan bergerak menuju Kali Ei dan Kali Kuk untuk memastikan keberadaan masyarakat yang menyelamatkan diri dari pembantaian KST tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/10/2023).

Dari laporan di lapangan, Tim gabungan TNI berhasil memantau pergerakan KST, terpantau kurang lebih 20 orang KST Papua dengan membawa 5 pucuk senjata, 2 senjata organik jenis Sniper dan SS1 serta 3 pucuk senjata rakitan, mereka bergerak menjauh menuju ke arah ketinggian/gunung.

