Suasana Rumah Megawati Jelang Ganjar-Mahfud Daftar ke KPU

JAKARTA - Pasangan Bacapres-Bacawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Kamis (19/10/2023). Begini suasana terkini rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), rumah Megawati yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, itu dijaga cukup ketat oleh aparat kepolisian. Beberapa kendaraan terlihat parkir berjejer di depan rumah.

Belum terlihat tamu yang berdatangan ke rumah Presiden RI ke-5 itu. Pagar rumahnya masih tertutup rapat.

Kabarnya, para Ketua Umum dan Sekjen dari partai pengusung akan berkumpul terlebih dahulu di kediaman Megawati pada Kamis pagi ini. Setelah itu, mereka akan bergerak bersama-sama ke KPU.

Sebagai informasi, pendaftaran capres dan cawapres dimulai hari ini. Pendaftaran akan ditutup pada 25 Oktober mendatang pada pukul 23.59 WIB.

(Arief Setyadi )