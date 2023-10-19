Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Pendukung Pasangan AMIN Penuhi Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Ditutup

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:51 WIB
Massa Pendukung Pasangan AMIN Penuhi Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol Ditutup
Pendukung pasangan AMIN padati KPU RI, Jalan Imam Bonjol ditutup (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mulai berdatangan ke Kantor KPU. Keramaian tersebut membuat polisi menutup akses Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia massa telah memenuhi dua ruas jalan Imam Bonjol persis di depan kantor KPU. Sejumlah massa terlihat membawa bendera-bendera dari partai Koalisi Perubahan.

Akibat ramainya massa, dua jalur di Jalan Imam Bonjol harus ditutup. Penutupan jalan dilakukan di ruas jalan Imam Bonjol sejak dekat Taman Suropati.

Sementara akses Jalan Imam Bonjol dari arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) juga telah ditutup. Massa yang hadir pada pagi hari ini merupakan massa pendukung dari pasangan Anies dan Cak Imin, mereka menunggu kedatangan pasangan tersebut.

Adapun di sepanjang jalan juga terlihat sejumlah pihak kepolisian yang turut menjaga lalu lintas. Penjagaan juga dilakukan persis di depan gerbang-gerbang pintu masuk Gedung KPU untuk menghindari massa merangsek masuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
