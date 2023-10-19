Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Putra BJ Habibie dan Sederet Seniman Bakal Dampingi Ganjar-Mahfud Daftar ke KPU

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |09:16 WIB
Putra BJ Habibie dan Sederet Seniman Bakal Dampingi Ganjar-Mahfud Daftar ke KPU
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Ist)
JAKARTA - Putra pertama Presiden ke-3 Indonesia B.J Habibie, Ilham Habibie akan mendampingi Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tidak hanya Ilham Habibie, beberapa seniman pun bakal mendampingi Mahfud masuk ke KPU, di antaranya adalah komedian Cak Lontong dan penyanyi Sam Bimbo. Hal tersebut diungkap oleh Staf Khusus Menko Polhukam Mahfud MD, Imam Marsudi.

"Ya banyak itu nanti (yang dampingi)," kata Imam sebelum memasuki Rumah Dinas Mahfud MD di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2023).

