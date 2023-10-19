Baintelkam Polri Terbitkan SKCK untuk Bacawapres Mahfud MD

JAKARTA - Polri telah menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Ganjar Pranowo, Mahfud MD. SKCK tersebut ditujukan untuk memenuhi syarat pendaftaran Pilpres 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan SKCK untuk Mahfud Md diterbitkan pada Rabu 18 Oktober 2023 kemarin.

“Iya sudah diterbitkan SKCK beliau. Prof Dr. H. MOH. MAHFUD MD,” kata Ramadhan saat dikonfirmasi awak media, Kamis (19/10/2023).

Lebih lanjut, ia mengatakan SKCK tersebut telah diambil oleh staf dari Mahfud MD Rabu kemarin.