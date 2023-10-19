Diantar Keluarga, Bacawapres Mahfud MD Tinggalkan Rumah Dinas Jelang Pendaftaran ke KPU

JAKARTA - Mahfud MD meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan untuk daftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) nampak keluar dari rumah pukul 09.19 WIB. Setelah itu, ia langsung menuju ke mobil Alphard hitam berpelat nomor B 1990 SIK. Terlihat, Mahfud MD memakai baju putih dengan peci hitam.

Staf Khusus Menko Polhukam Mahfud Md, Imam Marsudi mengungkap, Mahfud akan didampingi sejumlah tokoh dan keluarga inti. Rombongan keluarga cawapres akan menggunakan mobil Alphard hitam dengan pelat nomor B 272 EMS.

Adapun tokoh yang akan mendampingi Mahfud MD di antaranya adalah putra pertama Presiden ke-3 Indonesia B.J Habibie, Ilham Habibie. Kemudian, komedian Cak Lontong dan penyanyi Sam Bimbo.

"Ya banyak itu nanti (yang dampingi)," kata Imam sebelum memasuki Rumah Dinas Mahfud MD di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2023).

Imam kemudian menunjukkan daftar nama-nama tokoh yang akan mendampingi Mahfud MD saat pendaftaran ke KPU jam 11.00 WIB.

(Arief Setyadi )