HOME NEWS NASIONAL

Daftar ke KPU, Bacawapres Mahfud MD Berdoa Minta Ridho Allah untuk Kebaikan Indonesia

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |09:36 WIB
Daftar ke KPU, Bacawapres Mahfud MD Berdoa Minta Ridho Allah untuk Kebaikan Indonesia
Bacawapres Mahfud MD bersama rombongan keluarga tinggalkan rumah dinas jelang pendaftaran ke KPU (Foto: Riana Rizkia)
JAKARTA - Mahfud MD mengaku telah berdoa kepada Allah SWT sebelum meninggalkan rumah dinasnya menuju Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu mengatakan, dalam doanya, ia meminta agar semua yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian, ia bersama pasangannya yakni bakal calon presiden Ganjar Pranowo, dapat bersama-sama membangun bangsa.

"Udah berdoa meminta ridho kepada Allah bersama untuk kebaikan Indonesia, saya akan ke KPU untuk daftar," kata Mahfud singkat, sebelum meninggalkan Rumah Dinas di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Kamis (19/10/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Mahfud nampak keluar dari rumah pukul 09.19 WIB. Setelah itu, ia langsung menuju ke mobil Alphard hitam berpelat nomor B 1990 SIK. Terlihat, Mahfud MD memakai baju putih dengan peci hitam.

