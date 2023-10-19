Capres Perindo Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Tinggalkan KPU, Ribuan Pendukung Berebut Bersalaman

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD meninggalkan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), usai resmi mendaftar diri.

Kepergian Ganjar dan Mahfud tersebut langsung disambut ribuan relawan yang telah menunggunya di depan KPU.

Terlihat Ganjar keluar dari kantor KPU, sekitar pukul 13.48 WIB. Nampak sambil berjalan ke arah mobil bak terbuka berdesain pendopo, Ganjar mengucapkan terima kasih sambil bersalaman dengan para relawan, pendukung, hingga simpatisannya.

Ribuan orang tersebut mencoba meneriaki pria berambut putih itu dan mencoba bersalaman. Para simpatisan juga tak henti-henti memberikan semangat untuk pasangan Ganjar-Mahfud MD.

"Pak Ganjar semangat, menang satu putaran Pak," teriak simpatisan.

Terlihat, Ganjar berada di atas mobil itu melambaikan tangan hingga memberikan senyuman kepada ratusan pendukungnya.

Dalam pidatonya Ganjar berharap agar visi misinya dapat membawa Indonesia Maju.

"Mudah-mudahan jadi awal legalitas terpenuhi dan insyaallah saya dan Mahfud melalui visi dan misi program yang kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih lincah lagi," ucap Ganjar Pranowo di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).