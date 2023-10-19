Tak Pakai Baju Sewarna dengan Mahfud MD, Ganjar: Kami Hitam Putih dan Tidak Pernah Abu-Abu!

JAKARTA - Bakal calon presiden dan wakil presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari ini, Kamis (19/10/2023).

Dalam kesempatan itu, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu tidak menggunakan pakaian yang sewarna.

Ganjar pada momen pendaftaran ini mengenakan baju berwarna hitam gelap. Sementara Mahfud MD terlihat mengenakan pakaian berwarna putih dilengkapi kopiah hitam.

Ketika ditanya awak media terkait pakaiannya, Ganjar menjawab tegas bahwa dirinya dan Mahfud tidak akan pernah abu-abu. Ia dengan tegas mengatakan bahwa antara hitam dan putih.

"Ya (karena) kita hitam dan putih, tidak pernah abu-abu!," ungkap Ganjar di Kantor KPU, Kamis (19/10/2023).