Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakai Kemeja Putih, Mahfud : Baju Ini Saya Siapkan untuk Daftar ke KPU 5 Tahun Lalu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:36 WIB
Pakai Kemeja Putih, Mahfud : Baju Ini Saya Siapkan untuk Daftar ke KPU 5 Tahun Lalu
Mahfud MD mengaku mengenakan kemeja putih yang disiapkannya untuk daftar ke KPU 5 tahun lalu. (MPI/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang didukung dari Partai Perindo Mahfud MD mengungkapkan soal kemeja putih yang dikenakannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat menyerahkan dokumen persyaratan. Ternyata kemeja putih itu merupakan pakaian yang sama saat dirinya hendak dipasangkan dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019.

Saat menceritakan itu di depan elite-elite partai politik (parpol) pendukung Ganjar, Mahfud MD kemudian mendapat tepuk tangan. Tak sedikit beberapa elite parpol juga ikut tertawa mendengar cerita itu.

“Baju yang saya pakai ini, baju putih ini, baju yang pada lima tahun yang lalu, saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi,” kata Mahfud di Kantor KPU, Kamis (19/10/2023).

Mahfud lantas bercerita, saat tidak jadi maju pada 2019, ia menitipkan baju itu kepada ibundanya yang berada di Madura. Kemudian saat dirinya kembali digadang menjadi pendamping Ganjar, ia sontak mengunjungi ibunya untuk kembali mengambil baju itu.

“Ketika saya mendapat pesan yang kemungkinan besar saya akan dibawa pencapresan oleh koalisi PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Perindo, tanggal 16 kemarin saya sowan ke ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement