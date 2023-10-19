Pakai Kemeja Putih, Mahfud : Baju Ini Saya Siapkan untuk Daftar ke KPU 5 Tahun Lalu

JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) yang didukung dari Partai Perindo Mahfud MD mengungkapkan soal kemeja putih yang dikenakannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat menyerahkan dokumen persyaratan. Ternyata kemeja putih itu merupakan pakaian yang sama saat dirinya hendak dipasangkan dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019.

Saat menceritakan itu di depan elite-elite partai politik (parpol) pendukung Ganjar, Mahfud MD kemudian mendapat tepuk tangan. Tak sedikit beberapa elite parpol juga ikut tertawa mendengar cerita itu.

“Baju yang saya pakai ini, baju putih ini, baju yang pada lima tahun yang lalu, saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi,” kata Mahfud di Kantor KPU, Kamis (19/10/2023).

Mahfud lantas bercerita, saat tidak jadi maju pada 2019, ia menitipkan baju itu kepada ibundanya yang berada di Madura. Kemudian saat dirinya kembali digadang menjadi pendamping Ganjar, ia sontak mengunjungi ibunya untuk kembali mengambil baju itu.

“Ketika saya mendapat pesan yang kemungkinan besar saya akan dibawa pencapresan oleh koalisi PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Perindo, tanggal 16 kemarin saya sowan ke ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini,” tuturnya.