Usai Daftar ke KPU, Capres Perindo Ganjar Pranowo Ingin Bangun Indonesia Lebih Cepat

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa pihaknya ingin membangun Indonesia lebih cepat.

Hal itu disampaikannya usai mendaftar dengan Mahfud MD sebagai Capres Cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (19/10/2023).

"Yang jelas kita ingin membangun indonesia dengan lebih cepat dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini kita teruskan," ujarnya memaparkan visi dan misinya.

Bersama Mahfud MD, Ganjar Pranowo berkomitmen membangun Indonesia lebih baik lagi. Kata dia, banyak isu seperti transisi energi hingga hilirisasi yang harus dituntaskan.

"Kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita bedah kedaruratannya, tapi di ujung sana ada fakir miskin, anak terlantar dan mereka yang harus punya akses pendidikan yang untuk dilakukan," ucap Ganjar.

Kemudian, dirinya juga ingin menerapkan pemerintahan Indonesia dengan digitalisasi untuk mencegah korupsi.