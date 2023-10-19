Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Mendaftar ke KPU, Ganjar dan Mahfud MD Berkunjung ke Kediaman Megawati

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:48 WIB
Usai Mendaftar ke KPU, Ganjar dan Mahfud MD Berkunjung ke Kediaman Megawati
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sowan ke Teuku Umar usai mendaftar ke KPU
A
A
A

 

JAKARTA - Pasangan Calon (Paslon) Capres dan Cawapres dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dikabarkan akan berkunjung ke kediaman Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri usai mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pantauan MNC Portal Indonesia di depan kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/19/2023), terlihat iring-iringan mobil Toyota Alphard yang diduga ditumpangi Megawati lengkap dengan tim patroli pengawalan (Patwal) tiba di kediamannya sekitar pukul 13.50 WIB.

Sementara itu terlihat Mobil Toyota Innova Zenix hitam dengan pelat nomor B 1573 DOE memasuki area kediaman Megawati yang diduga ditumpangi Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh.

Kemudian tak lama berselang tiba mobil Toyota Alphard hitam dengan pelat nomor B 1990 SIK diduga ditumpangi Mahfud MD tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri.

Namun sayang awak media yang telah menunggu tidak bisa mendekat ketika dua mobil masuk pagar langsung ditutup oleh Paspampres. Sementara itu, belum terlihat iring-iringan ketua umum partai politik pengusung Ganjar-Mahfud seperti Perindo, PPP, dan Hanura tiba dikediaman Presiden kelima Indonesia itu.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Telusuri berita news lainnya
