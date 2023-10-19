Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftarkan Ganjar-Mahfud ke KPU, Megawati Populerkan Salam Pancasila

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:53 WIB
Daftarkan Ganjar-Mahfud ke KPU, Megawati Populerkan Salam Pancasila
Megawati Soekarnoputri populerkan salam Pancasila saat Ganjar-Mahfud MD daftar ke KPU. (MPI/Arif Julianto)
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menjadikan momen pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk mempopulerkan salam Pancasila.

Momen itu terjadi ketika dirinya hendak memberikan kata sambutan sebelum menyerahkan dokumen pendaftaran untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Permohonan Megawati itu disampaikan kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asya'ri. Dia menyampaikan, dirinya yang telah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) turut diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya diminta untuk mempopulerkan suatu salam, namanya salam Pancasila," kata Megawati sebelum memulai sambutannya.

Megawati turut menjelaskan sekaligus mempraktikkan apa yang harus dilakukan jika ada pekikkan salam Pancasila dalam sebuah sambutan.

"Jadi nanti saya mengangkat tangan seperti ini, menyebutkan Salam Pancasila, sebetulnya harus berdiri, tetapi silakan kalau duduk saja," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
