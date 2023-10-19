Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Elektabilitas Ganjar Pranowo, Terkenal di Kalangan Generasi Z

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:56 WIB
3 Fakta Elektabilitas Ganjar Pranowo, Terkenal di Kalangan Generasi Z
Ganjar Pranowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deretan fakta elektabilitas Ganjar Pranowo yang pada hari ini mendaftar sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia 2024 bersama wakilnya, Mahfud MD ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023) ini.

Apalagi orang nomor satu di Jawa Tengah itu terlihat bersahaja dan dekat dengan masyarakat.

Tidak hanya itu, pria kelahiran Karanganyar pada 28 Oktober 1968, memiliki gaya kepemimpinan yang milenial dan dinilai sangat efisien.

Berikut adalah 3 fakta elektabilitas Ganjar Pranowo.

1. Unggul di kalangan perempuan

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa nama Ganjar Pranowo lebih unggul dipilih perempuan dibanding calon yang lainnya di Pemilihan Umum Presiden 2024.

Dalam survei yang dilakukan pada kurun waktu 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 itu, Litbang Kompas melibatkan responden sebanyak 1.364 orang yang berasal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dan margin of error kurang lebih 2,65 persen, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 36,6 persen. Prabowo Subianto di urutan kedua dengan 30,5 persen dan Anies Baswedan di urutan terakhir dengan 23,2 persen.

