HOME NEWS NASIONAL

Capres Perindo Ganjar Pranowo Minta Netizen Bentuk Nama Singkatan dengan Mahfud MD

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |14:58 WIB
Capres Perindo Ganjar Pranowo Minta Netizen Bentuk Nama Singkatan dengan Mahfud MD
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD daftar ke KPU
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo meminta masyarakat maupun netizen berpartisipasi membentuk singkatan nama bagi dirinya bersama Bakal Calon Wakil Presiden (Bacapres) Mahfud MD di Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya belum bisa mendeklarasikan nama singkatan antara dia dan Mahfud MD. Sehingga, ia pun akan menampung seluruh aspirasi masyarakat.

"Nanti dulu toh, kita akan ajak masyarakat lagi kira-kira cocoknya apa," ujar Ganjar di KPU, Kamis (19/10/2023).

Kendati demikian, Ganjar Pranowo juga kerap menemukan singkatan-singkatan di media sosial, seperti GAMA hingga Gofud. Namun, ia tetap mencari yang terbaik dengan berkoordinasi dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.

"Sudah muncul beberapa singkatan, barangkali yang ada disini akan bisa usul, tentu akan bisa kita terima dengan senang hati," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
