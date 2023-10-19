Sisipkan Barcode di Visi-Misi, Ganjar agar Mudah Dibaca Masyarakat

Sisipkan barcode di dokumen visi-misi, Ganjar sebut agar mudah dibaca dan masyarakat bisa memberikan masukan. (MPI/Arif Julianto)

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, menyampaikan pihaknya menyisipkan barcode di dalam visi misinya yang telah didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan barcode itu, diharapkan masyarakat bisa dengan mudah mempelajari dan memberikan masukan dari visi-misi pasangan Ganjar-Mahfud MD.

Ganjar menyampaikan, seluruh dokumen sudah diberikan kepada KPU RI. Itu termasuk dokumen terkait visi misi dan program kerja yang telah diuraikan secara gamblang.

"Insya Allah masyarakat akan bisa membaca dengan sangat mudah," kata Ganjar dalam jumpa persnya di halaman Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Pasalnya, kata dia, dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU terdapat sebuah barcode yang akan mempermudah masyarakat untuk melihat visi misi serta program kerja yang akan dicanangkannya ketika terpilih.

"Mudah-mudahan nanti akan banyak masukan. Kami pengen mendengar terus-menerus catatan, masukan dari masyarakat," ujarnya.