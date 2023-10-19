Momen Hary Tanoesoedibjo Bersama Petinggi Perindo Foto Bareng Ganjar-Mahfud di KPU

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo bersama dengan jajaran pengurus pusat partainya melakukan sesi foto bersama dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan Capres dan Cawapres yang didukungnya di Pilpres 2024.

Momen foto bersama tersebut dilakukan setelah pendaftaran Ganjar-Mahfud sebagai Capres-Cawapres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Dalam foto tersebut, pengurus pusat Partai Perindo mengenakan kemeja putih panjang dengan logo burung Rajawali di dadanya.

Ganjar dan Mahfud MD terlihat berada di tengah bersama HT dan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Sementara, sejumlah elite Partai Perindo yang turut foto bersama diantaranya; Angela Tanoesoedibjo, Ahmad Rofiq, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi dan Henry Suparman.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran Capres-Cawapres pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD lengkap.

"Kami nyatakan lengkap dokumennya, lalu kemudian tahapan selanjutnya verifikasi," ucapnya di kantor KPU RI, Kamis, (19/10/2023).

(Fakhrizal Fakhri )