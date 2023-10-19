Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Benturkan Agama dengan Kebangsaan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:15 WIB
Wapres Ma'ruf Amin: Jangan Benturkan Agama dengan Kebangsaan
Wapres KH Ma'ruf Amin tegaskan jangan benturkan agama dengan kebangsaan. (Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin mengingatkan agar seluruh komponen bangsa untuk menjaga NKRI dengan tidak membenturkan agama dan kebangsaan.

Apalagi, Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas keragaman agama, suku dan budaya. Namun, berkah keberagaman dari Allah SWT ini dapat menjadi bumerang, apabila tidak dirawat dengan baik, sehingga menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perpecahan.

“Keberagaman dan kesepakatan bangsa ini, wajib kita hormati dan jaga bersama. Jangan memberi celah pihak manapun untuk menggoyahkan NKRI, termasuk upaya untuk membenturkan keagamaan dan kebangsaan,” tegas Wapres ketika menghadiri Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara, di GOR Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumut, Jl Williem Iskandar No.9 Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Kamis (19/10/2023).

Wapres meminta JBMI untuk memperluas peran dalam syiar agama Islam, penguatan kebangsaan, dan peningkatan literasi budaya yang menjangkau semua kelompok masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan keberagaman bangsa, Wapres juga meminta semua pemangku kepentingan untuk konsisten mengembangkan moderasi beragama.

BACA JUGA:

Dampingi Bacapres Perindo Ganjar Pranowo, Mahfud MD Ingin Teruskan Perjuangan Maruf Amin 

“Saya minta seluruh pihak untuk terus konsisten dalam mengembangkan corak keberagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran, atau yang dikenal dengan moderasi beragama,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
