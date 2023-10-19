Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berpidato di Tugu Proklamasi, Mahfud MD Tegaskan Siap Capai Cita-Cita Bangsa

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:15 WIB
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya bersama Ganjar Pranowo akan terus memperjuangkan Indonesia agar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di hadapan ribuan relawan sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengikuti Pilpres 2024, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Awalnya, cawapres yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo ini bicara soal Tugu Proklamasi yang menjadi tempat bersejarah dimana Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

"Bahwa hari ini kita berangkat dari Tugu Proklamasi yaitu tempat ketika Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, sekurang-kurangnya dalam proklamasi kemerdekaan itu bangsa Indonesia berani menyatakan kemerdekaannya.

"Pesan merdeka menyatakan kemerdekaannya menyatakan kemerdekaan itu kita berharap kemerdekaan kita adalah merdeka yang bermartabat bukan merdeka yang tidak bermatabat. Dan dijadikan permainan oleh kekuatan-kekuatan lain," ungkapnya.

