JAKARTA - Nasib berbeda Dialami Lionel Messi dan Neymar Junior pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Conmebol.

Lionel Messi membawa timnas Argentina makin kokoh di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan cedera Neymar bikin timnas Brasil makin merana.

Lionel Messi tampil cemerlang membantu timnas Argentina meraih angka penuh di kandang peru pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Conmebol.

Tampil di Stadion Nasional Lima, sang juara bertahan piala dunia menghajar tuan rumah 2-0.

Sementara hal berbeda dialami Neymar dkk di timnas Brasil. Untuk kali kedua secara beruntun, Selecao gagal meraup angka penuh di kualifikasi. Tim Samba babak belur 0-2 di markas timnas Uruguay.

Brasil makin merana karena kehilangan superstar mereka, Neymar Junior akibat cedera.

Raja gol sepanjang masa Selecao ditarik keluar pada menit ke-45 setelah tumbang karena dorongan De La Cruz.