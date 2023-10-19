Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Densus 88 Dikabarkan Tangkap Tersangka Teroris di Kalbar dan Sumsel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:53 WIB
Densus 88 Dikabarkan Tangkap Tersangka Teroris di Kalbar dan Sumsel
Densus 88 dikabarkan tangkap tersangka teroris di Kalbar dan Sumsel. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dikabarkan menangkap tersangka teroris di dua wilayah Indonesia.

Operasi penangkapan itu dikabarkan berlangsung di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sumatera Selatan (Sumsel).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, membenarkan adanya penangkapan teroris tersebut.

"Iya benar," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis (19/10/2023).

Meski begitu, Ramadhan belum menyampaikan penjelasan secara komprehensif atau lengkap.

Pasalnya, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan jajaran detasemen berlambang burung hantu tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172539/kkb-FwcZ_large.jpg
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161332/bnpt-9yhT_large.jpg
BNPT Ungkap 3 Faktor Penyumbang Penyebaran Intoleransi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement