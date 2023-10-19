Densus 88 Dikabarkan Tangkap Tersangka Teroris di Kalbar dan Sumsel

, Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:53 WIB

Densus 88 dikabarkan tangkap tersangka teroris di Kalbar dan Sumsel. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dikabarkan menangkap tersangka teroris di dua wilayah Indonesia.

Operasi penangkapan itu dikabarkan berlangsung di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sumatera Selatan (Sumsel).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, membenarkan adanya penangkapan teroris tersebut.

"Iya benar," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Kamis (19/10/2023).

Meski begitu, Ramadhan belum menyampaikan penjelasan secara komprehensif atau lengkap.

Pasalnya, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan jajaran detasemen berlambang burung hantu tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)