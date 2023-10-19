Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Daftar ke KPU, Mahfud MD: Saya Langkahkan Kaki dengan Mantap dan Niat Tulus

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |19:01 WIB
Usai Daftar ke KPU, Mahfud MD: Saya Langkahkan Kaki dengan Mantap dan Niat Tulus
Usai daftar ke KPU, Mahfud : Saya langkahkan kaki dengan mantap dan niat tulus. (MPI/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10/2023).

Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) mengatakan, ia yakin melangkah bersama Ganjar Pranowo dengan mantap dan niat yang tulus.

"Hari ini kami datang mendaftar, pak @ganjar_pranowo dan saya melangkahkan kaki dengan mantap dan niat tulus," kata Mahfud melalui akun Instagram resminya @mohmahfudmd, Kamis (19/10/2023).

Mahfud menyebutkan, dengan niat yang tulus tersebut, ia yakin bersama Ganjar Pranowo dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.

Kemudian Mahfud bercerita bagaimana proses pendaftaran yang digelar siang tadi. Mahfud mengatakan, dirinya diantar oleh keluarga, kawan, sahabat, hingga seluruh masyarakat yang mendukung.

Mereka semua, kata Mahfud, memiliki semangat dan percaya yang tinggi pada cita-cita yang akan diperjuangkan oleh dirinya dan Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement