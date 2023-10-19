Usai Daftar ke KPU, Mahfud MD: Saya Langkahkan Kaki dengan Mantap dan Niat Tulus

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi mendaftar sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10/2023).

Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) mengatakan, ia yakin melangkah bersama Ganjar Pranowo dengan mantap dan niat yang tulus.

"Hari ini kami datang mendaftar, pak @ganjar_pranowo dan saya melangkahkan kaki dengan mantap dan niat tulus," kata Mahfud melalui akun Instagram resminya @mohmahfudmd, Kamis (19/10/2023).

Mahfud menyebutkan, dengan niat yang tulus tersebut, ia yakin bersama Ganjar Pranowo dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.

Kemudian Mahfud bercerita bagaimana proses pendaftaran yang digelar siang tadi. Mahfud mengatakan, dirinya diantar oleh keluarga, kawan, sahabat, hingga seluruh masyarakat yang mendukung.

Mereka semua, kata Mahfud, memiliki semangat dan percaya yang tinggi pada cita-cita yang akan diperjuangkan oleh dirinya dan Ganjar Pranowo.