INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Foto Dokter Karina Tanpa Hijab Gandeng Mesra Selingkuhannya Tersebar, CLBK?

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |19:23 WIB
Heboh Foto Dokter Karina Tanpa Hijab Gandeng Mesra Selingkuhannya Tersebar, CLBK?
Karinda Dinda diduga dengan pacarnya/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA- Kabar perselingkuhan dokter Karina Dinda Lestari dengan seorang mahasiswa berinisial AW sedang ramai disorot warganet. Baru-baru ini beredar foto Karina Dinda Lestari tanpa menggunakan hijab menggandeng mesra AW di media sosial.

Foto lama Karina Dinda Lestari tanpa menggunakan hijab bersama dengan AW di sebuah tempat hiburan tersebar di media sosial. Terlihat dalam foto tersebut, Karina yang merupakan istri Iptu Alvian Hidayat sedang menggandeng mesra AW yang duduk disampingnya.

Dalam foto tersebut terlihat senyum manis tersimpul dari wajah Karina dan AW. Banyak warganet yang berasumsi bahwa Karina sudah mengenal lama AW daripada Alvin Hidayat. Tidak hanya itu, warganet juga berasumsi bahwa Karina dan AW memiliki hubungan yang spesial sejak lama.

Dengan beredarnya foto lama Karina dan AW di akun TikTok @Wanitaidamanmu warganet menduga Karina memiliki hubungan yang spesial dengan AW yang belum selesai. Postingan tersebut ramai dibanjiri oleh komentar warganet.

“mungkin pacarnya sebelum nikah ama pak polisi,“tulis @Riyadirizkisupardi

Ada salah satu warganet yang menduga bahwa AW adalah mantan Karina sebelum menikah dengan Alvin.

@.eij*** “kaya udh kenal lama ga sih, kaya sm pacar sendiri gt, apa dia mantannya dlu gt ya“

Sekadar diketahui, Propam Polda Sulsel saat ini turun tangan mengusut kasus perzinahan yang diduga dilakukan seorang istri polisi anggota Polda Sulsel Iptu Alvian Hidayat, yakni KDR dengan seorang oknum dokter dari Universitas Hasanuddin (Unhas), berinisial AW.

