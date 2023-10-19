Usai Daftar ke KPU, Mahfud MD: Awal untuk Ganjar dan Saya Hadapi Hari Penuh Tantangan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko polhukam) Mahfud MD secara resmi menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Ganjar Pranowo, setelah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10/2023).

Cawapres Partai Perindo itu mengatakan, pendaftaran dirinya dengan Ganjar Pranowo merupakan awal untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Ini akan menjadi awal untuk pak @ganjar_pranowo dan saya untuk hari-hari penuh tantangan ke depan," kata Mahfud melalui akun instagram resminya @mohmahfudmd, Kamis (19/10/2023).

Mahfud mengatakan, dirinya yakin melangkah bersama Ganjar Pranowo dengan mantap dan niat yang tulus. Hal itu ia yakini dapat membuat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.

"Hari ini kami datang mendaftar, pak @ganjar_pranowo dan saya melangkahkan kaki dengan mantap dan niat tulus," kata Mahfud.