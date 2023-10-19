Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Bantah Korban Pembunuhan KST Papua Anggota Intelijen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:51 WIB
TNI Bantah Korban Pembunuhan KST Papua Anggota Intelijen
TNI bantah korban pembunuhan KST Papua anggota intelijen. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua menyerang area penambangan emas ilegal di Kali Ei Kampung Mosom Duba, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua. Akibatnya 7 orang dilaporkan tewas.

Kaskogabwilhan III Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak menegaskan, korban pembantaian tersebut merupakan warga sipil, bukan intelijen.

“Mereka murni masyarakat sipil, tidak ada dari TNI maupun Polri, karena biasanya klaim dari TPNPB, seperti lagu lama selalu mengatakan korban adalah mata-mata atau intelijen TNI maupun Polri,” kata Deni dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023).

Deni menyebutkan, saat ini tim gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi 20 penambang yang sempat menyelamatkan diri.

“27 orang berhasil dievakuasi, 7 meninggal dunia dan 20 orang selamat, terdapat yang luka ringan. Dengan rinciannya 18 orang evakuasi tahap pertama dan selanjutnya berhasil dievakuasi 9 orang,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421//kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179789//kkb-XcRF_large.jpg
Ini Tampang Bengis Dugwi Kogoya, Pentolan KKB Pembunuh Anggota Polres Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179732//kkb-sK7a_large.jpg
Dugwi Kogoya Pentolan KKB Paling Bengis Ditangkap, Pelaku Membunuh Polisi dan Warga Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179512//kkb-L9c0_large.jpg
Heroik! Aksi Pratu DS Baku Tembak dengan KKB di Distrik Sinak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178852//kkb-CRPV_large.jpg
Breaking News! KKB di Yahukimo Mengamuk, Bacok Warga dengan Kampak hingga Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178801//kkb-qCXF_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Pentolan KKB Papua Paling Berbahaya Undius Kogoya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement