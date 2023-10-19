TNI Bantah Korban Pembunuhan KST Papua Anggota Intelijen

JAKARTA - Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua menyerang area penambangan emas ilegal di Kali Ei Kampung Mosom Duba, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua. Akibatnya 7 orang dilaporkan tewas.

Kaskogabwilhan III Marsma TNI Deni Hasoloan Simanjuntak menegaskan, korban pembantaian tersebut merupakan warga sipil, bukan intelijen.

“Mereka murni masyarakat sipil, tidak ada dari TNI maupun Polri, karena biasanya klaim dari TPNPB, seperti lagu lama selalu mengatakan korban adalah mata-mata atau intelijen TNI maupun Polri,” kata Deni dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023).

Deni menyebutkan, saat ini tim gabungan TNI-Polri berhasil mengevakuasi 20 penambang yang sempat menyelamatkan diri.

“27 orang berhasil dievakuasi, 7 meninggal dunia dan 20 orang selamat, terdapat yang luka ringan. Dengan rinciannya 18 orang evakuasi tahap pertama dan selanjutnya berhasil dievakuasi 9 orang,” ujarnya.