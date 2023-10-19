Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Visi Misi Ganjar-Mahfud: Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:00 WIB
Visi Misi Ganjar-Mahfud: Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari
Ganjar - Mahfud/Foto: MPI
JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, telah resmi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10/2023).

Pasangan ini pun telah menyerahkan visi misinya sebagai salah satu syarat pendaftaran untuk 2024-2029.

Visi misi pasangan Ganjar-Mahfud tertuang dalam "Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari. Dokumen visi misi ini terdiri dari 33 halaman yang berisi uraian detail tiap poin dari visi misi.

Dalam pengantarnya, pasangan Ganjar-Mahfud mengungkapkan pentingnya kesinambungan pemerintahan negara Republik Indonesia yang diawali oleh Presiden Soekarno sebagai pembuka gerbang kemerdekaan, Presiden Soeharto dengan gerbang pembangunan, dilanjutkan dengan kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang secara bersama-sama telah membuka gerbang demokrasi, hingga Presiden Joko Widodo yang meletakkan gerbang kemajuan Indonesia Raya.

Guna melanjutkan kesinambungan tersebut, maka mereka mengusung visi sebagai berikut:

1. Indonesia Unggul

2. Gerak Cepat

3. Negara Maritim

4. Adil dan Lestari

Visi itu kemudian dituangkan di dalam "8 Gerak Cepat Ganjar dan Mahfud", yakni:

1. Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif dan Berkepribadian

2. Mempercepat Penguasaan Sains dan Teknologi Melalui Percepatan Riset dan Inovasi (R&I) Berdikari

3. Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah

4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi

5. Mempercepat Pembangunan Sistem Digital

6. Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

7. Mempercepat Pelaksanaan Demokrasi Substantif, Penghormatan HAM, Supremasi Hukum Yang Berkeadilan, dan Keamanan yang Profesional

8. Mempercepat Peningkatan Peran Indonesia Dalam Mewujudkan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan Melalui Politik luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Pertahanan Negara

