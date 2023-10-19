Jadwal Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024

JAKARTA- Jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 telah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sesuai ketentuan tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 dimulai pada hari ini Kamis (19/11/2023). Adapun batas akhir pendaftaran jatuh pada Rabu (25/11/2023).

Guna mengetahui lebih lanjut, dilansir dari berbagai sumber, Kamis (19/10/2023), berikut jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 lengkap dengan syaratnya.

Jadwal Pendaftaran