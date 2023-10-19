Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Visi Misi Anies-Cak Imin: Indonesia Adil Makmur untuk Semua

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:15 WIB
Visi Misi Anies-Cak Imin: Indonesia Adil Makmur untuk Semua
Visi misi Anies-Cak imin/Foto: Sindo
JAKARTA - Pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (19/10/2023). Keduanya resmi menjadi peserta dalam kontestasi politik Pemilu 2024.

Saat pendaftaran keduanya membawa visi mis "Indonesia Adil Makmur untuk Semua". Demi mencapai visi tersebut, Anies-Cak Imin mencanangkan "8 Jalan Perubahan", yaitu:

Misi 1. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

Misi 2. Mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis Kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil dinegeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.

Misi 3. Mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Misi 4. Membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan.

Misi 5. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak, serta berbudaya.

