Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Tengah Situasi Dunia Makin Terbelah, Jokowi: Persahabatan Indonesia - Arab Saudi Semakin Diperlukan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:43 WIB
Di Tengah Situasi Dunia Makin Terbelah, Jokowi: Persahabatan Indonesia - Arab Saudi Semakin Diperlukan
Jokowi bertemu dengan Pangeran MBS/Foto: Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik hubungan Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang terjalin makin erat. Bahkan, Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia-Arab Saudi untuk memperkuat hubungan kerja sama kedua negara.

“Karena memang di tengah situasi dunia yang makin terbelah, persahabatan seperti yang dibangun dua negara kita makin diperlukan,” ucap Presiden dalam pengantarnya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi (KAS) Mohammed bin Salman al-Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh, pada Kamis, 19 Oktober 2023.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan kekhawatiran Indonesia terhadap situasi di Palestina yang makin memburuk. Kepala Negara pun menegaskan sikap Indonesia yang mengutuk keras segala penyerangan yang berdampak pada kemanusiaan dari negara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement