Tekad Ganjar-Mahfud di Bidang Sains dan Teknologi: Jadikan Riset dan Inovasi sebagai Fondasi

JAKARTA - Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo - Mahfud MD bertekad menjadikan riset dan inovasi sebagai fondasi dalam bidang sains dan teknologi.

Hal ini untuk mewujudkan misi "Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi (R&I) berdikari".

Tekad pasangan yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilu 2024 ini tertuang di dalam visi dan misi dengan tajuk "Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari".

Dalam misi riset dan inovasi sebagai fondasi ini diuraikan bahwa Ganjar-Mahfud bertekad untuk melipatgandakan anggaran riset dan inovasi, yaitu dengan meningkatkan investasi riset dan inovasi industri unggulan melalui peningkatan anggaran riset dan inovasi (Gross Domestic Expenditure on Research and Development) mencapai 1% dari PDB pada tahun 2029.

Caranya adalah dengan mendorong sinergi pendanaan pemerintah dan swasta melalui efisiensi pagu anggaran dan penyederhanaan regulasi pendanaan filantropi maupun insentif pajak atau subsidi bagi swasta.

Selain itu, mereka juga akan membangun ekosistem riset dan inovasi lewat optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam negeri untuk penyusunan kebijakan dan industrialisasi.