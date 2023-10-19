Panglima TNI Perkuat Diplomasi Militer Indonesia - China, Tumbuhkan Rasa Saling Percaya

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menerima kunjungan Command PLA China Deputy Commander of Southern Theater Command, PLA (People Liberation Army) Vice Admiral Wei Wenhui bersama Deputy Commander of Southern Theater Command Navy, PLA, Rear Admiral Liu Rongfu.

Pertemuan ini digelar dalam rangka mempererat hubungan bilateral pertahanan antara kedua negara yang selama ini terjalin dengan baik. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Tamu Panglima TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/10/2023).

Hingga saat ini, hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA), telah tumbuh semakin kuat dari hari demi hari melalui rasa saling percaya, di mana hal tersebut telah dibangun bertahun-tahun lamanya khususnya di bidang pertahanan.

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono didampingi, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Sonny Aprianto, Asops Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono, dan Kapuskersin TNI Marsekal Pertama TNI Benny Arfan.

