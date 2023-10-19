BMI Kawal Pendaftaran Ganjar-Mahfud ke KPU: Optimis Menang Satu Putaran

JAKARTA - Banteng Muda Indonesia (BMI), sayap kepemudaan PDI Perjuangan, ikut mengiringi pasangan Capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kamis (19/10/2023).

Ketua DPP BMI Bidang Keanggotaan Organisasi Sumarna Trianan Agusta menjelaskan, proses pendaftaran Ganjar-Mahfud ke KPU berlangsung khidmat.

"Alhamdulillah hari ini Banteng Muda Indonesia sesuai arahan DPP PDI Perjuangan, kita bersama-sama mengantarkan serta mendaftarkan Bapak Ganjar dan Pak Mahfud ke KPU sebagai Capres dan Cawapres. Pendaftaran berjalan lancar, tertib, dan tetap menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita menuju tangga 14 Februari 2024 dengan berpolitik riang gembira," kata Sumarna.

Caleg PDI Perjuangan untuk DPRD DKI Jakarta dari dapil Jakarta Selatan VIII ini mengharapkan, para pendukung Ganjar-Mahfud berpolitik dengan riang gembira dan gagasan cemerlang agar pilpres 2024 berjalan sukses.

"Kami Banteng Muda Indonesia ingin mengedukasi masyarakat, bahwa politik ini harus riang gembira dan harus memiliki jiwa dan kesehatan yang kuat untuk bisa menjaga Tempat Pemungutan Suara masing-masing dalam memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ujar Sumarna.

"Harapan Banteng Muda Indonesia, semoga Indonesia bisa merdeka dalam berpolitik, merdeka dalam ekonomi, merdeka dalam setiap aspek kehidupan," tambahnya.

Pergerakan Banteng Muda Indonesia bersama masyarakat untuk mengenalkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD secara luas. BMI mempercayai pasangan Ganjar dan Mahfud mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk Indonesia.