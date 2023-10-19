Pendaftaran Capres-Cawapres, Transjakarta Alihkan Rute Sekitar KPU RI

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute bus Transjakarta karena pendaftaran Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia (RI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) di jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (19/10/2023).

"Sehubungan dengan adanya kegiatan di KPU RI maka adanya melakukan penyesuaian layanan Transjakarta yang telah melayani pada sejumlah rute," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Wibowo.

Ia menjelaskan ada sebanyak dua rute yang mengalami penyesuaian yaitu TU GAS – Bundaran Senayan (4C) dan rute Ragunan – MH Thamrin via Kuningan (6A).

Berikut rute penyesuaian yang diberlakukan:

TU GAS – Bundaran Senayan (4C)

Arah Bundaran Senayan

Dari lampu merah KPU Langsung belok ke kanan - Masuk jalur Jln Cokroaminto – Lampu merah Cokroaminto pertama langsung belok kiri - Jalur jln Muhammad Yamin - Lurus aja sampe masuk jalur jln Agus salim.

Bus stop yang tidak melayani pelanggan: Bus Stop KPU, Bus Stop Graha mandiri.

Arah TU Gas

Dari Bus Stop Imam Bonjol – Lampu merah pertama Belok kiri - Masuk Jalur Hj Agus Salim – Lampu merah pertama Agus Salim Langsung Belok kanan – Masuk jalur jln Moh. Yamin - Lurus Terus sampai Lampu merah pertama Langsung Belok ke kanan - masuk Jalur Jln Cokroaminto perempatan pertama belok ke kiri langsung masuk jl. Imam Bonjol.

Bus Stop yang tidak melayani pelanggan: Bus Stop Kartini