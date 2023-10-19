Pendaftaran Capres-Cawapres Bikin Jalanan KPU Jadi Pasar Kaget

Jalanan di depan Gedung KPU jadi pasar kaget (Foto: MPI)

JAKARTA - Ribuan pendukung baik dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD membanjiri kawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (19/10/2023).

Keramaian tersebut dimanfaatkan para pedagang menggelar dagangannya di jalanan depan Gedung KPU RI.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, sepanjang jalan Imam Bonjol nampak mendadak menjadi pasar kaget. Pasalnya, jalan yang sudah ditutup oleh kepolisian kini dimanfaatkan oleh para pedagang.

Terlihat, di luar kawasan KPU dipadati oleh para pedagang kaki lima (PKL), ada yang datang menyajikan makanan olahan, adapula yang menjajakan pernak-pernik khas Pemilu.

Mereka yang berjejer, yakni pedagang Mie Ayam, Ketoprak, Sempol, Gado-gado, Bakso, Siomay hingga starling nampak bergerombol memadati persimpangan kiri jalan.