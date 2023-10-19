Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pendaftaran Capres-Cawapres Bikin Jalanan KPU Jadi Pasar Kaget

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |10:05 WIB
Pendaftaran Capres-Cawapres Bikin Jalanan KPU Jadi Pasar Kaget
Jalanan di depan Gedung KPU jadi pasar kaget (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ribuan pendukung baik dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD membanjiri kawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (19/10/2023).

Keramaian tersebut dimanfaatkan para pedagang menggelar dagangannya di jalanan depan Gedung KPU RI.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, sepanjang jalan Imam Bonjol nampak mendadak menjadi pasar kaget. Pasalnya, jalan yang sudah ditutup oleh kepolisian kini dimanfaatkan oleh para pedagang.

Terlihat, di luar kawasan KPU dipadati oleh para pedagang kaki lima (PKL), ada yang datang menyajikan makanan olahan, adapula yang menjajakan pernak-pernik khas Pemilu.

Pasar kaget di depan Gedung KPU RI (Foto: MPI)

Mereka yang berjejer, yakni pedagang Mie Ayam, Ketoprak, Sempol, Gado-gado, Bakso, Siomay hingga starling nampak bergerombol memadati persimpangan kiri jalan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038507/viral-emak-emak-lansia-bergulat-di-pasar-gegara-persoalan-asmara-iEk6CNzgzp.jpg
Viral! Emak-Emak Lansia Bergulat di Pasar Gegara Persoalan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037752/babi-hutan-masuk-ke-mushola-bikin-geger-warga-pandeglang-adYZMzTXos.jpg
Babi Hutan Masuk Mushola Bikin Geger Warga Pandeglang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/18/3037342/gangster-bayar-rp41-juta-ke-petugas-wanita-untuk-berhubungan-badan-di-penjara-inggris-C5HJ7yoE5m.jpg
Gangster Bayar Rp41 Juta ke Petugas Wanita untuk Berhubungan Badan di Penjara Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/512/3037318/ratusan-emak-emak-lomba-nangis-di-tegal-yang-paling-natural-menang-ozDBmiSajm.jpg
Ratusan Emak-Emak Lomba Nangis di Tegal, yang Paling Natural Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/340/3034948/pria-yang-kepergok-congkel-kotak-amal-lalu-pamer-kelamin-ternyata-odgj-fZ6orA328u.jpg
Pria yang Kepergok Congkel Kotak Amal Lalu Pamer Kelamin Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/340/3033935/kepergok-congkel-kotak-amal-masjid-pria-ini-malah-pamer-alat-kelamin-bsQnxQx4LF.jpg
Kepergok Congkel Kotak Amal Masjid, Pria Ini Malah Pamer Alat Kelamin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement