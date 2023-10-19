Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Pendaftaran Capres, Jalan Imam Bonjol Arah KPU RI Ditutup Sementara!

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |10:38 WIB
Ada Pendaftaran Capres, Jalan Imam Bonjol Arah KPU RI Ditutup Sementara!
Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat ditutup (Foto: Widya Michella)
JAKARTA - Jalan Arah Imam Bonjol, Jakarta Pusat menuju KPU RI ditutup sementara pada Kamis (19/10/2023). Hal ini dikarenakan agenda hari ini adalah pendaftaran capres-cawapres jelang Pemilu 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 10.00 WIB, di perempatan Jalan Imam Bonjol tampak ditutupi pembatas jalan. Tampak juga dua mobil Brimob berjejer di sepanjang jalan untuk mengamankan kondisi diluar KPU RI.

Sementara itu, di luar juga tampak disediakan layar besar agar pendukung dapat menyaksikan prosesi pendaftaran dari dalam.

Sementara di depan Gedung KPU RI puluhan pihak kepolisian berjaga dengan ketat. Hanya bagi mereka yang memiliki ID yang dapat masuk ke dalam KPU.

Sesuai agenda, pasangan calon Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Bacawapres Partai Perindo Mahfud MD akan berkumpul dengan unsur Parpol Pengusung, relawan di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta pusat. Di sana nantinya akan ada doa bersama. Setelah acara selesai pasangan calon akan berangkat menuju kantor KPU.

