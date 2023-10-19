Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Observasi Kejiwaan Ibu Tenggelamkan Bayinya ke Ember di Pesanggrahan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |15:42 WIB
Polisi Observasi Kejiwaan Ibu Tenggelamkan Bayinya ke Ember di Pesanggrahan
Polisi observasi kejiwaan ibu yang tenggelamkan bayinya ke ember. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi tengah mengobservasi ibu berinisial LN yang tega menenggelamkan bayinya ke ember berisi penuh air di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Observasi dilakukan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Polres Jakarta Selatan saat ini melakukan observasi terhadap Ibu LN untuk memastikan yang bersangkutan gangguan jiwa atau tidak. Observasinya di Rumah Sakit Kramat Jati," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Kamis (19/10/2023).

Menurutnya, observasi terhadap LN itu dilakukan untuk mengetahui kondisi psikologis dan kejiwaannya. Adapun anak-anaknya, termasuk bayi malang itu telah dirawat keluarga suami LN.

"Informasi dari saksi, untuk memandikan (secara tidak wajar) itu sudah beberapa kali, tapi pas kebetulan itu viral," tuturnya.

Dia menerangkan, polisi menggandeng tim psikiater dalam menyelidiki kasus tersebut guna menyimpulkan ada tidaknya perbuatan pidana. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa 4 saksi.

Halaman:
1 2
      
