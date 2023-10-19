Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banding Ditolak PT DKI, Kubu Mario Dandy Pertimbangkan Ajukan Kasasi ke MA

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |16:13 WIB
Banding Ditolak PT DKI, Kubu Mario Dandy Pertimbangkan Ajukan Kasasi ke MA
Banding ditolak PT DKI, kubu Mario Dandy pertimbangkan ajukan kasasi ke MA. (Antara)
A
A
A

 

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding dan tetap menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Mario Dandy Satriyo (20) dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora.

Pengacara Mario Dandy, Andreas Nahot Silitonga menyebutkan, pihaknya mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Pada intinya kami menghormati putusan Pengadilan Tinggi. Kami akan berdiskusi juga dengan klien apakah akan mengambil langkah hukum seperti apa,” kata Andreas kepada wartawan, Kamis (19/10/2023).

“Tapi dalam bayangan kami, karena ini masih sama, jadi kemungkinan besar kami akan melakukan kasasi kepada Mahkamah Agung,” sambung dia.

Andreas menilai, kliennya itu layak untuk mendapatkan keringanan hukuman. Menurutnya, Mario Dandy saat ini masih muda dan bisa memperbaiki perilakunya.

“Kita mau keadilan seperti apa ya kita tunggulah nanti pada tingkat kasasi pada waktunya nanti. Mudah-mudahan ini bukan hanya tentang menghukum orang kok, ini tentang menegakkan keadilan. Ini bisa terjadi pada siapapun juga. Bisa terjadi pada saya, Anda semua yang mengalami masalah yang sama,” tuturnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak permohonan banding Mario Dandy Satriyo (20) dalam kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora.

Majelis hakim banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Mario Dandy.

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tertanggal 7 September yang dipintakan banding tersebut,” kata ketua majelis hakim Tony Pribadi, Kamis (19/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement