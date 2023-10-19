Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Paruh Baya di Bekasi Tewas Tertabrak Kereta Usai Buang Sampah

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |17:20 WIB
Pria Paruh Baya di Bekasi Tewas Tertabrak Kereta Usai Buang Sampah
Evakuasi korban tewas tertabrak kereta. (Foto: Dok Ist)
BEKASI - Pria paruh baya berinisial DBL (53) tewas tertabrak KA Senja Utama Solo Jurusan Solo - Pasar Senen di perlintasan rel kereta api KM 49+8, Jalan Jendral Urip Sumoharjo, Cikarang Timur, Bekasi. Korban tertabrak kereta saat sedang duduk rel usai membuang sampah.

"Korban sedang duduk di pinggir rel di jalur hilir usai buang sampah lalu tertabrak hingga terpental 20 meter," ujar Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023).

Peristiwa itu terjadi Kamis (19/10/2023) tadi pagi sekitar pukul 05.05 WIB. Jasad korban langsung dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi.

