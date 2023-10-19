Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada Nomor Whatsapp Catut Nama Wali Kota Bogor untuk Penipuan, Begini Modusnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:03 WIB
Waspada Nomor Whatsapp Catut Nama Wali Kota Bogor untuk Penipuan, Begini Modusnya
Wali Kota Bogor Bima Arya (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Nama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan dugaan tindak penipuan. Modusnya, melalui pesan Whatsapp dengan mengaku sebagai Bima meminta sumbangan pembangunan masjid.

Hal itu diunggah akun Instagram @takiskotabogor. Dalam postingannya, menampilkan foto nomor Whatssap yang mengaku sebagai Bima Arya.

Tampak nomor tersebut menggunakan foto profile Bima Arya untuk mengelabui para korbannya. Terlihat, nomor tersebut memintaa seseorang untuk mengirimkan foto masjid yang diduga sebagai modus untuk melancarkan aksi penipuan.

"Akun Whatsapp yang mengaku sebagai walikota bogor," tulis keterangan foto @takiskotabogor dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (19/10/2023).

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat menegaskan bahwa nomor yang tercantum dalam akun tersebut dipastikan bukan milik Bima Arya.

"Laporan dari warga masuk ke kami hari Ahad. Belum diketahui (siapa), kami me-warning (mengingatkan) masyarakat untuk berhati-hati. Khususnya panitia pembangunan masjid," kata Rahmat.

Kata dia, sebelumnya pada Juni 2023 juga sempat terjadi aksi penipuan serupa yang mencatut nama Wali Kota Bogor. Bahkan, sang penipu juga membuat bukti transfer palsu seolah-Wali Kota Bogor mengirim dana bantuan untuk masjid dari rekening pribadinya.

"Sebelumnya ada juga dengan mengirim bukti transfer palsu. Sekitar bulan Juni," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162487/kapolres_bogor-Cu9W_large.jpg
Bogor Rawan Bencana, Polsek Diminta Rutin Berkoordinasi dengan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/338/3133589/gali_sumur-Dyjo_large.jpg
Pekerja Gali Sumur Terjebak Reruntuhan Beton di Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129212/biskita_trans_pakuan-eFxR_large.jpg
3 Bulan Mati Suri, Biskita Trans Pakuan di Bogor Kembali Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/338/3126229/damkar-nj1u_large.jpg
Duh! Remaja di Bogor Iseng Main Borgol Tak Bisa Dibuka, Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/337/3095370/unik-KnHp_large.jpg
5 Fakta Kelamin Remaja Perempuan di Bogor Tiba-Tiba Berubah Jadi Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/338/3082633/pedagang-pYzO_large.jpg
Pedagang Pasar Tumpah Bogor Bantah Pasang Spanduk Tolak Pembongkaran  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement