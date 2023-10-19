Waspada Nomor Whatsapp Catut Nama Wali Kota Bogor untuk Penipuan, Begini Modusnya

BOGOR - Nama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dicatut oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan dugaan tindak penipuan. Modusnya, melalui pesan Whatsapp dengan mengaku sebagai Bima meminta sumbangan pembangunan masjid.

Hal itu diunggah akun Instagram @takiskotabogor. Dalam postingannya, menampilkan foto nomor Whatssap yang mengaku sebagai Bima Arya.

Tampak nomor tersebut menggunakan foto profile Bima Arya untuk mengelabui para korbannya. Terlihat, nomor tersebut memintaa seseorang untuk mengirimkan foto masjid yang diduga sebagai modus untuk melancarkan aksi penipuan.

"Akun Whatsapp yang mengaku sebagai walikota bogor," tulis keterangan foto @takiskotabogor dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (19/10/2023).

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat menegaskan bahwa nomor yang tercantum dalam akun tersebut dipastikan bukan milik Bima Arya.

"Laporan dari warga masuk ke kami hari Ahad. Belum diketahui (siapa), kami me-warning (mengingatkan) masyarakat untuk berhati-hati. Khususnya panitia pembangunan masjid," kata Rahmat.

Kata dia, sebelumnya pada Juni 2023 juga sempat terjadi aksi penipuan serupa yang mencatut nama Wali Kota Bogor. Bahkan, sang penipu juga membuat bukti transfer palsu seolah-Wali Kota Bogor mengirim dana bantuan untuk masjid dari rekening pribadinya.

"Sebelumnya ada juga dengan mengirim bukti transfer palsu. Sekitar bulan Juni," terangnya.