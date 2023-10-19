Pajero Tabrak Pembatas Jalan di Kemayoran hingga Terbalik, Pengemudi Tewas

JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan Benyamin Suaeb, Pademangan, Jakarta Utara, pada Kamis (19/10/2023). Sebuah mobil jenis SUV menabrak pembatas jalan hingga membuat kendaraan itu terbalik. Akibat kecelakaan ini, pengemudi tewas di lokasi.

Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satlantas Wilayah Jakarta Utara, Bripka Elan mengatakan, mobil SUV berpelat nomor B 2600 UJA tersebut juga mengalami rusak parah di hampir seluruh bagian mobil. Korban yang berjenis kelamin laki-laki sempat terjepit di dalam mobil.

"Belum diketahui apakah pengemudi dalam kondisi mengantuk atau di bawah pengaruh alkohol. Sementara masih dalam proses penyelidikan laka lantas Jakarta Utara. Untuk motifnya, masih dalam penyelidikan," kata Elan.

Menurut Elan, mobil SUV hitam ini melaju dari arah Kemayoran menuju Ancol, di jalur cepat. Kendaraan membawa satu penumpang wanita dan selamat dari kecelakaan, tapi terlihat mengalami syok berat.

"Penumpang masih di rumah sakit dan pengemudi yang meninggal dunia mengalami luka parah di bagian kepala. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kasusnya kini masih ditangani Unit Laka Lantas Jakarta Utara," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)