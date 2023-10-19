Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Beringin Tumbang Timpa Mobil Pikap di Bogor, 2 Terluka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:19 WIB
Pohon Beringin Tumbang Timpa Mobil Pikap di Bogor, 2 Terluka
Pohon beringin tumbang timpa mobil pikap di Bogor. (Ist)
A
A
A

 

BOGOR - Pohon beringin besar tumbang di wilayah Kampung Rawailat, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/10/2023). Pohon tersebut tumbang menimpa mobil pikap yang tengah melintas.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Pohon beringin tersebut tumbang karena sudah lapuk termakan usia.

"Dikarenakan usia pohon sudah tua (lapuk), mengakibatkan tumbangnya pohon beringin," kata Adam dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023).

Nahas, pohon tersebut menimpa mobil pikap yang sedang melintas. Dalam kejadian ini, dua orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka.

"Dua korban luka ringan. Luka di bagian tangan dan pelipis," ujarnya.

