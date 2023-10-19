Pohon Beringin Tumbang Timpa Mobil Pikap di Bogor, 2 Terluka

BOGOR - Pohon beringin besar tumbang di wilayah Kampung Rawailat, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/10/2023). Pohon tersebut tumbang menimpa mobil pikap yang tengah melintas.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Pohon beringin tersebut tumbang karena sudah lapuk termakan usia.

BACA JUGA: Viral Siswa di Sumut Gunakan Pohon Tumbang untuk Seberangi Sungai Agar Bisa Sekolah

"Dikarenakan usia pohon sudah tua (lapuk), mengakibatkan tumbangnya pohon beringin," kata Adam dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023).

Nahas, pohon tersebut menimpa mobil pikap yang sedang melintas. Dalam kejadian ini, dua orang yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka.

"Dua korban luka ringan. Luka di bagian tangan dan pelipis," ujarnya.