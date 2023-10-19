Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Pelatihan UMKM, Relawan Ganjar Pranowo Komitmen Bantu Ekonomi Warga

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:23 WIB
Gelar Pelatihan UMKM, Relawan Ganjar Pranowo Komitmen Bantu Ekonomi Warga
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia Dukung Ganjar Pranowo berkomitmen membantu ekonomi sesama melalui kegiatan-kegiatan berdampak dan pemberdayaan lewat sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Salah satunya diwujudkan dengan kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci piring yang digelar di Balai Warga II RT 011/011 Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.

“Komitmen kami mengadakan pelatihan ini bersama-sama warga sekitar intinya bergandengan tangan bersama untuk meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Sekretaris Kowarteg Indonesia Seno Herlangga, Kamis (19/10/2023).

Menurut Seno, skill membuat sabun cuci piring nantinya bisa berguna sebagai modal usaha rumahan murah meriah. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian warga, khususnya ibu-ibu.

“Jadi ibu-ibu biar bisa membuat sabun cuci sendiri untuk bisa digunakan secara pribadi maupun diperjualbelikan apabila diproduksi secara massal,” kata Seno.

Dalam pelatihan tersebut, ratusan warga diperkenalkan dengan bahan-bahan pembuatan sabun cuci piring seperti air, mes atau texapon, NaCL, sodium sulfat, edta, hingga pewarna dan pewangi.

Kemudian perwakilan warga bersama pemateri turut mempraktekkan pengolahan bahan-bahan tersebut sampai menjadi senyawa yang membentuk sabun cuci piring.

Halaman:
1 2
      
