HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Metro Surati Dewas untuk Dorong Pimpinan KPK Supervisi Kasus Syahrul Yasin Limpo

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:43 WIB
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (Foto: MPI)
JAKARTA - Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mengirimkan surat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terkait penugasan supervisi penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Kali ini surat tersebut dikirimkan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong pimpinan KPK agar menugaskan Deputi Koordinator dan Supervisi (Koorsub) dalam kasus tersebut.

“Surat yang ditujukan kepada Dewan Pengawas KPK RI adalah meminta Dewan Pengawas KPK RI untuk mendorong pimpinan KPK RI menugaskan deputi koordinator koordinasi dan supervisi, deputi koorsub KPK RI, untuk melaksanakan supervisi penanganan perkara,” ujar Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (19/10/2023).

Adapun surat yang dikirim tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Kapolda Metro pertama yang dikirimkan ke Pimpinan KPK.

“Sebagaimana surat Kapolda Metro Jaya yang ditujukan kepada pimpinan KPK RI terdahulu untuk segera bisa dilaksanakan ataupun direalisasikan dalam rangka transparansi penyidikan yang saat ini kami lakukan,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
