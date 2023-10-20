Inilah yang Paling Dicintai Bung Karno Melebihi 9 Istrinya

JAKARTA- Mengulik siapa yang paling dicintai Bung Karno melebihi 9 istrinya. Sebagai Presiden RI pertama, Soekarno terkenal dengan kharisma dan wibawanya hingga dapat mencuri perhatian banyak wanita. Kharismanya ini bahkan terasa hingga keluar negeri.

Lantas siapa yang paling dicintai Bung Karno melebih 9 istrinya? Dilansir dari buku berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams terbitan tahun 1965, sosok proklamator ini mengaku jika ia adalah seorang maha pecinta.

Ia mencintai keindahan yang ada di negeri tercintanya. Tak hanya itu, ia pun mengaku mencintai wanita. Terbukti dengan beberapa orang istri yang tercatat di dalam sejarah ada 9 orang wanita yang pernah dinikahinya.

Selain itu ia mencintai seni lebih dari cinta pada orang lain, termasuk pada dirinya sendiri. Soekarno juga sangat perasa dan sangat menjiwai sepenuh hati ketika melihat hal-hal yang indah.