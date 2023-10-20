Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Perindo Ganjar-Mahfud Siap Tes Kesehatan di RSPAD Minggu Pagi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |07:55 WIB
Bacapres Perindo Ganjar-Mahfud Siap Tes Kesehatan di RSPAD Minggu Pagi
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membeberkan pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP, Perindo, PPP dan Hanura itu akan menjalani tes kesehatan pada Minggu 22 Oktober 2023 pagi di RSPAD Gatot Soebroto. Ia memastikan kedua pasangan siap menjalani tes kesehatan.

"Minggu (tes kesehatan) tadi saya sudah sampaikan dengan Pak Ganjar, Pak Mahfud, Prof nanti siap-siap Minggu pagi. Ya semua siap," kata Hasto di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Hasto menyebut, istri Ganjar Pranowo, Siti Atikoh sempat bertanya kenapa harus di RSPAD. Ia pun menyebut bahwa RSPAD bagus dan ikuti semua ketentuan KPU.

"Kemudian, ibu Siti Atikoh ya kenapa kok RSPAD Gatot Soebroto? Ya itu kita ikuti semua ketentuan KPU kan bagus juga. Nah, kebetulan seminggu sebelumnya saya juga habis dari RSPAD Gatot Soebroto karena ada Prof Hamka yang sedang mengalami... bagus RS nya saya sampaikan ikuti aturan KPU," ujarnya.

Sebagai informasi, Ganjar-Mahfud MD resmi mendaftar ke KPU didampingi ketua umum partai politik pengusung di antaranya Megawati Soekarnoputri, Hary Tanoesoedibjo, M Mardiono, dan Oesman Sapta Odang (OSO) menggunakan mobil bak terbuka dengan konsep pendopo mini.

(Arief Setyadi )

      
