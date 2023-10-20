Advertisement
Pascagempa M5,4, BNPB: Situasi di Garut Normal

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |08:09 WIB
Pascagempa M5,4, BNPB: Situasi di Garut Normal
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan situasi normal pascagempa bumi dengan magnitudo (M)5,4 terjadi di lepas pantai Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Kamis 19 Oktober 2023 malam.

"Hasil kaji cepat sementara, terpantau kondisi normal pascagempa," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Jumat (20/10/2023).

Aam mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut pascagempa telah melaporkan untuk menerjunkan tim reaksi cepat ke wilayah yang merasakan guncangan.

Diketahui, kejadian ini terjadi sekitar pukul 21.08 WIB dengan pusat gempa berada pada 114 km barat daya Kabupaten Garut dengan kedalaman 57 km. Tim BPBD menelusuri wilayah lokasi guncangan untuk pengecekan potensi dampak kerusakan.

Gempa juga dirasakan sekitar tiga hingga lima detik di wilayah Garut, Cianjur, Pangandaran dan Sukabumi. Para warga sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Namun demikian, kondisi saat ini per Kamis 19 Oktober pukul 22.25 WIB situasi sudah kembali kondusif. Hingga berita ini diturunkan belum ada laporan dampak korban jiwa.

