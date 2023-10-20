Cegah Kekerasan Seksual, DPR Dorong Orangtua Awasi Pergaulan Anak

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah mengingatkan agar orang tua terus melakukan pengawasan terhadap lingkungan dan pergaulan anaknya. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Hal tersebut disampaikan Luluk, saat berdiskusi dengan influencer yang juga aktivis anak, Nabila Ishma. Menurutnya, pengawasan orangtua terhadap pergaulan anak itu penting, apalagi di era kemajuan teknologi yang memungkinkan anak mengakses berbagai konten.

“Bagaimana orang tua mengontrol apa yang diakses anaknya di media sosial. Membuka ruang keterbukaan saat anak bertanya tanpa menghakimi, inilah mengapa ikatan dalam keluarga sangat penting agar dapat menanamkan value pada anak,” ujar Luluk dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (20/10/2023).

Lebih lanjut, Luluk berkata, orang tua memiliki kewajiban untuk menciptakan ikatan dengan anak-anaknya. Sebab, ikatan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai moral bisa membuat anak memahami untuk menghindari tindak kekerasan seksual.

“Partisipasi keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual misalnya bisa diwujudkan dengan menguatkan edukasi dalam keluarga misalnya aspek soal moral soal etika, soal agama, soal budaya,” kata Luluk.

Ia merasa, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS buka ln satu-satunya cara untuk mengurangi praktik kekerasan seksual.

“Karena memang korban kekerasan seksual itu semakin hari tidak semakin sedikit, jadi korbannya itu banyak dan kemudian juga lintas usia. Dari yang termuda itu masih balita,” tuturnya.

“Korbannya tidak pandang jenis kelamin, bisa laki bisa perempuan, tapi yang paling banyak itu memang perempuan di semua kelompok umur,” tambah Luluk.